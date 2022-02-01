إنتاج أعمال فنية تزرع قيمة الوعي والانتماء.. اقتراح برغبة لنائب بـ"الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى الحكومة بشأن إنتاج أعمال سينمائية ودرامية لزرع قيمة الوعي والانتماء.

وقال توفيق، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء: "يمثل الفن والإبداع أحد أهم القوى الناعمة، وكان وسيظل له تأثير كبير في قيم المجتمع المصري، سواء بالإيجاب أو بالسلب".

وأشار عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك أعمالاً فنية كثيرة شهدت التفاف الجمهور حولها وكان لها تأثير كبير، لعل آخرها مسلسل "الاختيار" بجزأيه، ومن قبله الكثير من الأعمال التي كان لها تأثير كبير في المجتمع المصري.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "نحن في أمسّ الحاجة إلى زيادة مثل هذه الأعمال التي من شأنها زيادة الوعي والانتماء بين المواطنين، لا سيما في ظل توغل السوشيال ميديا ومحاولات اختطاف الشباب بأفكار مسمومة لها تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع".

ولفت توفيق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من المناسبات، أشار إلى ملف الوعي باعتباره واحدًا من أهم أولويات الدولة المصرية، قائلًا: "الأمر الذي يحتم تضافر كل الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وشدد عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اقتراحه الموجه إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الثقافة، على ضرورة وضع خطة متكاملة لإنتاج أعمال تحقق هذا الهدف؛ وهو زيادة الوعي والانتماء لدى الشباب، على أن تقوم مؤسسات الدولة بالكامل بدعم هذا الإنتاج.