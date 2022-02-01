"أولياء أمور مصر" يطالب بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى الامتحانات

كتب- أسامة علي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا اليوم الثلاثاء، اليوم الرابع لامتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان مؤمنة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الحزاوي، في تصريحات أدلت بها، أنه تم رصد مستوى الامتحان في بعض المحافظات؛ حيث اشتكى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من صعوبة مادة الهندسة، بينما اشتكى طلاب محافظة الجيزة من امتحان الجبر.

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر إلى أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظتي القاهرة والأقصر، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكذلك مادة العلوم بمحافظة الإسكندرية جاء مناسبًا للطلاب.

وأوضحت الحزاوي أنها تلقت عدة شكاوى عن وجود حالات غش باللجان، وكذلك وجود فوضى باللجان تؤدي إلى تشتيت ذهن الطلاب، مطالبةً بتوفير خط ساخن للوزارة متخصص في الشكاوى للامتحانات؛ سواء تسريبات أو حالات غش، ويتم التحقيق في الشكوى في سرية تامة؛ للحد من الشكاوى، ويكون معروفًا للجميع أن هناك جهة تتولى التحقيق في شكاوى الطلاب.