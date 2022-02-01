مَن علمني المحليات.. السجيني ينعي عبد السلام المحجوب: لن نوفيه حقه

كتب- نشأت علي:

نعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، بالوقوف دقيقة حدادًا.

وقال السجيني، في بداية اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء: تنعي اللجنة باسمي وباسم جميع أعضائها الراحل عبد السلام المحجوب، واصفًا إياه بـ"أستاذي الذي كنت أتعلم منه".

وأضاف السجيني، في نعيه المحجوب: "أنعي قيادة من قيادات الدولة، سيادة الوزير اللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية، ومحافظ الإسماعيلية، ووكيل أول الإدارة المحلية، وهو مَن علمني المحليات وأذكره بكل خير، وأترحم على روحه الطاهرة؛ لأن مهما تحدثنا عن سيادته على المستوى المحلي والوطني، لن نوفي هذا الرجل حقه، وكان على تواصل معي حتى آخر لحظة، ويُبدي بعض الملاحظات والمصطلحات في الشأن المحلي، وكانت له آراء ومقترحات ثاقبة".

كما نعت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق، الذي رحل عن دنيانا مساء أمس الإثنين.

وقالت سلامة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللواء عبد السلام المحجوب، كان واحدًا من جنود مصر المخلصين، وسواعدها المتينة، وعقولها النابغة، تربى في شرف الزي العسكري، ونشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها جنديًّا ومحافظًا ووزيرًا، وهو من القلائل الذين تركوا بصمة في قلوب أهالي الإسكندرية، حتى كانوا يلقبونه بـ"رفعت المحبوب" بدلًا من "المحجوب".

وتابعت النائبة: "رحم الله فقيدنا، وجزاه خير الجزاء عن مسيرته الوطنية المُشرفة، وعما قدمه لوطنه وبلاده.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".