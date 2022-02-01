قرار حكومي بإلزام شركات الطيران بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ26، الصادر اليوم الأحد، قرار محمد منار، وزير الطيران المدني، رقم 1083 لسنة 2021، بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى وداخل مصر، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات وفقا للمواصفات المطلوبة.

وينص القرار على إلزام جميع شركات الطيران التي تسيّر رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجية، وكل طائرة تستخدم مطارات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك الترانزيت.

ويلزم القرار جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية بالالتزام بالموعد المحدد لإرسال البيانات المسبقة اعتبارا من أول مارس 2022؛ بهدف إجراء التجارب الأولية لتحليل وجمع البيانات كما هو مطلوب إلى حين تحديد الموعد النهائي للالتزام التام بإرسال البيانات بالتنسيق مع شركة (SITA) العاملة حاليا، لتنفيذ وإعداد النظام الآلى لتسجيل ومراقبة حركة المسافرين.

وينص القرار على أن يتم تقديم البيانات المسيفة والنهائية للركاب (API) لجميع الطائرات المغادرة من مطارات الجمهورية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب، وفي مهلة أقصاها 5 دقائق من وقت إنهاء هذه الإجراءات.

ووفقاً للقرار، فستقدم البيانات النهائية للركاب (API) لجميع الطائرات القادمة إلى مطارات الجمهورية في مهلة لا تتجاوز وقت إقفال أبواب الطائرة قبل إقلاعها .

ويلزم القرار أيضا جميع شركات الطيران العاملة في مطارات الجمهورية ووكلاء شركات الطيران، بتحديد شخص مسؤول عن التزامها بتقديم البيانات المسبقة عن المسافرين، على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة على كل من يتخلف عن إرسال البيانات المسبقة عن المسافرين API.