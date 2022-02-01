بنظام التعيين| وظائف جديدة بوزارة الري.. موعد التقديم والشروط

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الري، بحسب منشور، حاجتها إلى وظائف جديدة بنظام التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الموارد المائية والري إلى تعيين (240) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (29 مهندس ميكانيكا- 15 مهندس كهرباء- 190 مهندسًا مدنيًّا- 2 مهندس اتصالات- مهندس حاسب آلي) بموازنة وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ونص الإعلان على عدد من الشروط في من يتقدم للتعيين؛ أولها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا تزيد الس على 30 عامًا من تاريخ نشر الإعلان.

وتضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة، وأن يكون مقيدًا بنقابة المهندسين، وأن يجتاز الامتحانات المقررة، وأن يقر المتقدم بقبول العمل في أي مكان داخل مصر وَفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

ونصت الشروط على أن يسدد المتقدم مبلغ 22 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120 ح حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

وشمل الإعلان المستندات المطلوبة؛ وهي صورة شخصية للمتقدم وصورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان) وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى صورة المؤهل الدراسي وصورة المؤهل الأعلى (إن وجد) وصورة كارنيه نقابة المهندسين والموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة وشهادة التأهيل، وبطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وصورة عن إيصال الإيداع.

وأوضح البيان أن التقدم للوظيفة إلكترونيًّا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 2022/2/20 حتى 2022/3/7، على الرابط التالي: Httb://jobs.caoa.gov.eg

وأكد الإعلان أن يتم رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg فقط ملونة ولا تزيد على 1 ميجا: يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب: يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.