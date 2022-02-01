شنطة عدة مجانا.. القوى العاملة: بدء التدريب التحويلي على 4 مهن بقنا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز الآلي، والكهرباء، والسباكة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 75 متدربا شنطة عدة مجانية لكل متدرب بمختلف المهن.

وبحسب بيان اليوم، قال الوزير، إنه يتابع سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة أولا بأول، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ونقل حسام طلبة، مدير مديرية القوى العاملة بقنا، رسالة وزير القوى العاملة إلى جميع المتدربين والمتدربات، حث فيها الشباب إلى المضي قدما نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، مؤكدا على ضرورة حرص المتدربين على إتقان حرفة تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم .

ومن جانبه، قال المهندس عبدالحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط، إن المركز يحتوي على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتا إلى أنه يتم التدريب على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في هذا المجال.

وأشار مدير المركز، إلى أن الدورات تقام تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأنه تم توزيع الشباب راغبي التدريب بورش الكهرباء والخياطة والتفصيل والتطريز الآلي والسباكة في بداية التدريب.

كما تم تسليم 75 متدربا من الذين تم قبولهم شنطة عدة مجانية لكل منهم تتناسب مع المهنة التي يتم التدريب عليها بالإضافة إلى أدوات كتابية لكل متدرب ومتدربة.