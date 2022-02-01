أكثر إصابات منذ بداية الجائحة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

12:52 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
أكثر إصابات منذ بداية الجائحة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

لا تزال اللقاحات فعالة إلى حد كبير في الوقاية من أ

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 425911 من ضمنهم 358165 حالة تم شفاؤها، و 22635 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

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