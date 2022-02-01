الصحة تكشف ما هي متلازمة ما بعد كورونا وما أعراضها؟

12:00 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
الصحة تكشف ما هي متلازمة ما بعد كورونا وما أعراضها؟

الدكتور أشرف حاتم

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، موضحًا أن الدراسات في عام 2019، اكتشفت أنه بعد الشفاء من كورونا بيجلها أعراض من أمراض أخرى.

وأضاف:" تأثير الفيروس ممكن يفضل في صورة نوع من أنواع التكسير في الجسم والتعب وأيضًا قد يحدث نوع من الاكتئاب وفي نوع آخر مثل تأثر القلب عن طريق زيادة ضربات القلب وممكن تصاب عضلة القلب بالالتهاب".

وتابع:" اكتر حاجة مشهورة عن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا هو تليف نسيج الرئة ممكن يكون ما بين بسيط ومتوسط وشديد" موضحا ان الأغلب الشخص يحتاج موسعات للشعب الهوائية ومحتاج كورتيزون عن طريق الفم وبعض المضادات التي تمنع التليف لمدة 3 أشهر حوالي 80% من هذه الحالات تستجيب للعلاج وهناك 20% يفضل التليف موجود ويتحول لتليف مزمن".

وقال: "مش كل الأشخاص يصابوا بالمتلازمة حوالي 85% من المصابين بكورونا إصابتهم تكون بسيطة واعراضها بسيطة، الناس اللي بيجيلها كورونا متوسطة أو شديدة هما أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة ما بعد كورونا خاصة في حال كانوا مصابين بالسكر أو الضغط وزيادة الوزن".

ولتجنب الإصابة قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: "الوقاية خيرًا من العلاج والحصول على التطعيم والجرعة المعززة، وفي حال ظهور أعراض الإنفلونزا ابتدي العلاج بدري والراحة والحصول على العلاج"

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