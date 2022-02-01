تحيا مصر: مبادرة نور حياة قدمت خدمة الطبية لـ18000 مواطن في يناير

كتب- محمد عبدالناصر:

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصص العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجانا.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق نظم 23 قافلة للمبادرة الرئاسية نور حياة خلال الشهر يناير الجاري، وقدمت الخدمة الطبية لنحو 18 ألف مواطن من 73 قرية في 15 محافظة، هي السويس، وجنوب سيناء، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان.

وأضاف أن قوافل المبادرة تجري كشف الرمد على المواطنين، على أن يتم تسليم العلاج للمرضى من خلال الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلا عن إجراء قياس النظارة الطبية من خلال فني متخصص وذلك طبقا لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة.