"القوى العاملة": تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

(مصراوي):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة (وسج) العربية، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا أي ما يوازي 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأفاد وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة - في تقريره للوزير - بأنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية، بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، وتم متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء، كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن.