"القوى العاملة": تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

02:00 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
"القوى العاملة": تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة (وسج) العربية، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا أي ما يوازي 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأفاد وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة - في تقريره للوزير - بأنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية، بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، وتم متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء، كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن.

التمثيل العمالي محمد سعفان القوى العاملة مستحقات المصريين

الخبر التالى:

تحيا مصر: مبادرة نور حياة قدمت خدمة الطبية لـ18000 مواطن في يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل- أكثر إصابات منذ بداية الجائحة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا