بالأسعار والمواصفات.. طرح شقق جديدة بالتمويل العقاري في العاصمة الإدارية

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج في طرح مرحلة جديدة من مشروع المقصد ريزيدنس بالحي السكني الثالث، حيث يتكون المشروع من 12 ألف وحدة سكنية وفيلات كاملة التشطيب والمرافق.

وتبدأ أسعار الوحدات من مليون و800 ألف وحتى 2.5 مليون جنيه، الخاصة بمبادرة التمويل العقاري، بفائدة 8% متناقصة حيث يصل مساحة الوحدة لـ 150 مترا عبارة عن 3 غرف.

ويصل التقسيط بالتمويل العقاري لـ25 سنة، كما يوجد أنظمة سداد للشركة على مدد تصل لـ10 سنوات، كحد اقصى وخارج مبادرة التمويل العقاري.

ويعتبر الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس" مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

الحى السكنى الثالث هو أول الأحياء التى سيتم استخدامها فى العاصمة الإدارية، إذ بلغت نسبة التشييد فيه حاليا أكثر من %98 من إجمالى مخططه العام، وتقدر التكلفة الاستثمارية لهذا الحى بأكثر من 31 مليار جنيه.

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