نقيب الفلاحين: ارتفاع سعر قفص الطماطم إلى 125 جنيهًا بسبب الجو

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن سعر قفص الطماطم وزن 18 كيلو ارتفع هذه الأيام بنحو 50% عن الأيام الماضية، لافتًا إلى أن سعر قفص الطماطم يتراوح الآن في سوق الجملة من 50 إلى 125 جنيهًا بزيادة الضعف عن الأيام القليلة الماضية.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن كيلو الطماطم وصل عند باعة التجزئة في بعض الأماكن حسب الجودة إلى 8 جنيهات مرتفعًا نحو 4 جنيهات عن الأيام القليلة الماضية.

وتابع أبوصدام، أن هذا الارتفاع يرجع إلى سوء الأحوال الجوية الموجة الباردة التي تضرب البلاد التي تؤدي إلى بطء نضج ثمار الطماطم وسقوط الأزهار وقلة عقدها كما يؤدي سقوط الأمطار إلى عرقلة عمليات النقل.

وأوضح، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الطماطم الأيام القليلة القادمة قبل أن تعود لطبيعتها في أول شهر مارس بعد ان ترتفع درجات الحرارة ويكثر نضج محصول الطماطم وبداية إنتاج العروة الصيفية.

وأكد عبدالرحمن، أن مزارعي الطماطم تكبدوا خسائر كبيرة العروات السابقة نتيجة لتدني أسعارها مؤكدًا أن استيراد تقاوي الطماطم يؤدي إلى زيادة تكلفة زراعتها بسبب ارتفاع أسعار التقاوي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة الأخرى مطالبًا الحكومة بسرعة إنتاج تقاوي الطماطم محليًا وتوفير المبيدات والأسمدة بأسعار مناسبة.