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​أشرف رشاد ينعى تهاني الجبالي: رمز نسائي مشرف

11:29 م الأحد 09 يناير 2022
​أشرف رشاد ينعى تهاني الجبالي: رمز نسائي مشرف

المهندس أشرف رشاد

(مصراوي):

نعى المهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب الأمين العام لحزب مستقبل وطن، المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال رشاد في بيان له، اليوم الأحد: "رحم الله المستشارة الجليلة (تهاني الجبالي) صاحبة العديد من المواقف الوطنية والسياسية الشجاعة.. رحم الله أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، والرمز النسائي البطولي المشرّف والملهم..

خالص تعازينا للأسرة الكريمة".

وتوفت الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

?أشرف رشاد تهاني الجبالي مجلس النواب

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