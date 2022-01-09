نُقل للرعاية المركزة.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل جديدة عن أيام الإبراشي الأخيرة

كتب- مينا غالي:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل جديدة حول الأيام الأخيرة للإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بتبعات إصابته بفيروس كورونا لمدة عام كامل.

وتوفي مساء اليوم وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020، وظل متأثرًا بتبعات إصابته به حتى توفي اليوم عن عمر يناهز 58 عامًا.

وقال الشناوي في تصريحات لمصراوي، إنه دخل مستشفى وادي النيل بحدائق القبة منتصف ديسمبر الماضي، وأثناء تواجده به، علم من بعض أفراد الطاقم الطبي أن وائل الإبراشي يقيم بالغرفة المجاورة لغرفته منذ أكثر من شهر، إلا أنه تم نقله للرعاية المركزة مؤخرًا، لافتًا إلى أنه ظل بالمستشفى لمدة ثلاثة أيام، حاول خلالها التواصل مع "الإبراشي" أكثر من مرة لزيارته إلا أنه لم يتسن الرد من جانبه على غير المعتاد.

وأضاف الشناوي، أن الإبراشي ظل بالرعاية المركزة حتى غادر هو المستشفى، وظلت حالته في تراجع، حتى فوجئت اليوم بخبر وفاته الصادم لنا، مؤكدًا أن وائل الإبراشي كان من أصدقائه المقربين منذ سنوات طويلة، وطالما كان شخصًا راقيًا ذو قيم نبيلة، وكذلك كان إعلاميًا وصحفيًا قديرًا.. متوجهًا بخالص العزاء لأسرته ومحبيه.