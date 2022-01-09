المفتي: الشامتون في الموت سفهاء قلوبهم أشد من قسوة من الحجارة



كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه في خضم الجائحة نفقد يوما بعد يوم شخصية عامة.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، ما زلنا في خضم هذه الجائحة نفقد يومًا بعد يوم شخصية عامة، تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءًا من تضاريسه، فعلى الراحلين السلام"

وتابع: "نسأل الله لموتانا الرحمة والمغفرة، كما نسأله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت، الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللهم استرنا ولا تخزنا، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الختام".