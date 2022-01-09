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أمين إعلام النواب تنعى وائل الإبراشي: فقدنا إعلاميا وطنيا

11:06 م الأحد 09 يناير 2022
أمين إعلام النواب تنعى وائل الإبراشي: فقدنا إعلاميا وطنيا

وائل الإبراشي

(مصراوي):

أعربت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب النائبة هند رشاد عن حزنها العميق لوفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي مساء اليوم بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وقالت النائبة الإعلامية رشاد، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن الإعلام المصري الوطني والعربي فقد إعلاميا وطنيا من طراز فريد، مشيرة إلى أنه كان يتحدث بصوت الشعب المصري وكان وطنيا مخلصا لقضايا بلده.

وأضافت أن الأسرة الإعلامية المصرية فقدت برحيل الإبراشي صوت من أصوات الحق التي كان لها دور كبير في توعية المصريين بالمخاطر التي تمر بها البلاد، معربة عن صدمتها لخبر وفاته.

وتقدمت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتوفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وولد يوم 26 أكتوبر من عام 1963، ليتوفى عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.

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