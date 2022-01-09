أكثر الكلمات إنتشاراً

وائل الإبراشي الطقس أوميكرون فيروس كورونا أخبار BBC سد النهضة إثيوبيا

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف محاور 5 مناطق- صور وفيديو

10:39 م الأحد 09 يناير 2022
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تتابع أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان اليوم، يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف طريق سقارة السياحي، ونسب الإنجاز به، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين، وذلك استعدادا لرصفة إلى جانب متابعة أعمال توسعة وإزالة التعديات بشارع عباس عناني، استكمالًا لمخططات الرصف والتطوير التي يشهدها عدداً من القطاعات بنطاق مركز البدرشين خلال العام المالي الجاري.

كما تابع المحافظ، أعمال إزالة التعديات والتوسعة وإنشاء القواعد الخرسانية لأعمدة الإنارة بشارع النزهة بمدينة الحوامدية تمهيدا لرصف وتطوير الطريق إلى جانب وضع طبقة الرصف الرابطة بشارع الجمهورية.

وتابع محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال وضع الطبقة السطحية من الأسفلت بشارع المدرسة الثانوي بالمدينة والشوارع الخلفية بمدينة الأحلام.

واطلع المحافظ، علي نسب تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بحي العمرانية والتي شملت تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع صبحي المحامي واستئناف أعمال الرصف بشارع الهنيدي والانتهاء من فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشوارع السادات وعمر ابن أبي ربيعة في إطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير لعدد من متفرعات شارع الأهرام.

الجيزة أحمد راشد حركة السير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الرئة تعمل بـ40% فقط.. تفاصيل آخر زيارة طبية لوائل الإبراشي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا