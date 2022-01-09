الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق المنصورية الغربي في الهرم (صور)

ضبط سجائر إلكترونية مع راكب أرميني قبل تهريبها بمطار شرم الشيخ

كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات بصفة دورية بجميع الأحياء والمراكز، نظم حي الهرم برئاسة تيسير عبدالفتاح، حملات دورية بجميع المناطق، لمتابعة أعمال رفع كفاءة المرافق ورصف طريق المنصورية الغربي بالهرم

كما نظمت إدارة المرافق بحي الهرم، بتطهير الصرف الصحي بشارع أبو تمام وشارع مرسي فراج من شارع الصفا والمروة الطوابق فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أنه جاري العمل على تعديل ماسورة مياه بطريق المنصورية على خط 600 مم وتم إصلاح ماسورة مياه بشارع الأربعين وأعمال حفر الغاز الطبيعي في طريق اللبيني هرم.