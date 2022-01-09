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لميس الحديدي تنعى وائل الإبراشي: "آه على الوجع يا رفيق الدرب"

10:28 م الأحد 09 يناير 2022
لميس الحديدي تنعى وائل الإبراشي: "آه على الوجع يا رفيق الدرب"

لميس الحديدي

(مصراوي):


نعت الإعلامية لميس الحديدي، زميلها الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل مساء اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لميس عبر حسابها في "تويتر": "يا وائل.. مش كنا مستنيينك ترجع؟ يا وائل مش كنت بتقول بتحاول؟ يا وائل.. آه على الوجع يا رفيق الدرب.. ربنا يرحمك".

كشف الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته.

وقال عبدالحميد في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأحد، إن الإبراشي غادر المستشفى يوم 28 مارس من العام الماضي، ولم يدخل إلى المستشفى مجددًا من حينها.

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