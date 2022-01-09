الرئة تعمل بـ40% فقط.. تفاصيل آخر زيارة طبية لوائل الإبراشي

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مجدي عبدالحميد، المدير الطبي لمستشفى زايد التخصصي، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته.

وقال عبدالحميد في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم الأحد، إن الإبراشي غادر المستشفى يوم 28 مارس من العام الماضي، ولم يدخل إلى المستشفى مجددًا من حينها.

وأضاف: "الإبراشي خرج من المستشفى بنسبة تليف 2%، أي أن 40% من الحويصلات الهوائية للرئة هي التي تعمل بكفاءة والأمور كانت تسير بشكل جيد على أساس أن يعيش بجلسات أكسجين وأجهزة بحيث يتم زيادة كفاءة الـ40%، أو تقل نسبة الـ60% لكي يعيش بشكل طبيعي".

وأوضح أنه اعتاد إرسال أطباء من مستشفى زايد التخصصي لمتابعة حالته بشكل أسبوعي، وفوجئت اليوم بإعلان خبر وفاته.

وعن آخر زيارة للإبراشي، قال عبدالحميد: "كانت الأسبوع الماضي والأمور كانت كويسة ومكنش فيه تحسن قوي ومكنش بينزل خارج البيت، والرئة كانت بحاجة إلى عام أو عام ونصف لكي تتحسن".

ولفت إلى أن حالته النفسية لم تكن على ما يرام بسبب ما يراه ويسمعه من شائعات عن وفاته منذ أن كان بالمستشفى، مشددًا على أن الرئة كانت الأكثر تضررًا من كورونا.

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