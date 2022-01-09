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عضو لجنة تفاوض سد النهضة: إيراد نهر النيل الأقل في العالم

10:18 م الأحد 09 يناير 2022
عضو لجنة تفاوض سد النهضة: إيراد نهر النيل الأقل في العالم

نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام بخيت عضو اللجنة التفاوضية لسد النهضة، أن إيراد نهر النيل يعتبر هو الأقل في العالم.

وأضاف بخيت في تصريح خاص أدلى به لـ"مصراوي"، أن إجمالي الأمطار المتساقطة على نهر النيل تبلغ ألفين مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم القاحلة في العالم.

وتابع: "مشكلة سد النهضة تتمثل في أهداف البناء المعلنة وهي توليد الكهرباء، ونحن نتفهم هذا الأمر ولكن شريطة عدم تضرر مصر خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد"، مؤكدًا أن مصر أقل دولة يتساقط عليها الأمطار، ويعمل بالزراعة 30% من المصريين ولا يمكن تجاهل هذه الشريحة التي تعيش على موارد النهر.

إيراد نهر النيل هشام بخيت سد النهضة

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