وائل الإبراشي آخرهم.. 3 مشاهير رحلوا بسبب كورونا في أول أيام 2022

كتب– أسامة علي:

مع بداية العام الميلادي الجديد، وفي الأيام الأولى من شهر يناير عام 2022، حصد فيروس كورونا أرواح العديد من المشاهير والإعلاميين.

وضمت القائمة حتى اليوم 9 يناير، 3 من الإعلاميين والشخصيات العامة في مصر نستعرضهم في التقرير التالي:

الإعلامي إبراهيم حجازي

توفى صباح الاثنين 3 يناير الماضي، الناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

تهاني الجبالي

توفيت صباح اليوم الأحد، 9 يناير المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، بمستشفى العجوزة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وصدر قرار جمهوري بتعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية في 22 يناير 2003 حتى عام 2007.

والمستشارة تهاني من مواليد 20 نوفمبر 1950، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقًا.

وائل الإبراشي

توفى الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عام.

وتوفى الإبراشي عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.

اقرأ أيضًا..

- وفاة الإعلامي وائل الإبراشي



