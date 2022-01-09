نقيب الإعلاميين: خروج جثمان وائل الإبراشي من المستشفى غدًا

09:02 م الأحد 09 يناير 2022
نقيب الإعلاميين: خروج جثمان وائل الإبراشي من المستشفى غدًا

وائل الابراشي


كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي سيخرج من مستشفى وادي النيل الذي كان يعالج به غدًا الاثنين.

وأضاف سعدة لمصراوي، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جنازة الإبراشي ومكانها، وجاري التواصل مع أسرته بشأن الترتيبات الخاصة بها.

وتوفى مساء اليوم الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 85 عامًا.

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