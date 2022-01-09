الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإعلامى وائل الإبراشي
كتب- مينا غالي:
تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي وائل الابراشي، والذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.
وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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