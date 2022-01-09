الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإعلامى وائل الإبراشي

08:59 م الأحد 09 يناير 2022
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الإعلامى وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

كتب- مينا غالي:

‎تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي وائل الابراشي، والذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة.

‎وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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