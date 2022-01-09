من تآكل الرئتين للوفاة.. تفاصيل رحلة الإبراشي مع المرض بعد إصابته بكورونا



كتب- مينا غالي:

توفى مساء اليوم الأحد، الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

ويستعرض مصراوي قصة معاناة وائل الإبراشي مع المرض، والتي انتهت بوفاته اليوم:

- في ديسمبر 2020، أعلن الإبراشي إصابته بفيروس كورونا، وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى المستشفى وأنا في حالة حرجة تمكنت كورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك ليّ إلا مساحات صغيرة للتنفس والآن فقط بدأت حالتي تتحسن ولكني أحتاج إلى دعواتكم.

- وعقب مرور أسبوع واحد، تدهورت حالته الصحية وبات يشعر بنقص في الأكسجين، ما تتطلب الأمر إلى مستشفى زايد التخصصي، إذ ظل داخل العناية المركزة لأيامٍ عدة، ويعتمد على أنابيب الأكسجين.

- وخلال تلك الفترة، خرجت شائعات عدة، عن وفاة الإعلامي الشهير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ما أعربت أسرته عن استيائها الشديد من تداول تلك الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت بيانا صحفيا، قالت فيه: "بناء على رغبة الأسرة، هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، التي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط".

وأضاف البيان: "الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن، ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة".

- وبعث الإبراشي، إلى عمرو أديب، بشأن طمأنة الجمهور على تطورات حالته الصحية، بعدما اعتذر الأول عن الدخول في مداخلة هاتفية لعدم قدرته على الحديث.

وقرأ عمرو أديب، نص الرسالة، في برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" والتي تقول: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس، وأنا في حالة حرجة، حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين، ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».

- وفي يوم 28 يناير الماضي، أعلنت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، عن شفاء زوجها من فيروس كورونا، بعد أكثر من شهر كامل.

ونشرت الصفحة الرسمية للإبراشي على موقع "فيسبوك" منشورًا موقعًا باسم زوجته جاء نصه: "أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالي الذي أتم نعمته علينا بشفاء الإعلامي وائل الإبراشي، ومن كل قلبي أشكر محبي ومتابعي وائل لدعواتهم الصادقة".

- ورغم سلبية مسحة الإبراشي حينها، إلا أنه ظل يقضي فترة علاج داخل المستشفى، وتقرر تأجيل خروجه عدة مرات.

- في منتصف مارس من العام الماضي، ذكرت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي منذ أسبوعين، أنه عاد لمنزله ويقضي إجازة ما بعد الكورونا حتي يستعيد صحته بالكامل ونشاط الرئتين، مشيرة إلى أنه سوف يعود للشاشة في حلقات تحمل الكتير من المفاجآت خلال أسبوعين.

- في أغسطس الماضي، طمأن الإبراشي، جمهوره ومحبيه عن تطورات حالته الصحية بعد ابتعاده لفترة طويلة عن الشاشة منذ إصابته بفيروس كورونا وتأثره بتبعاته على مدار 7 أشهر مضت.

وقال "الإبراشي" في تصريحات لـ"مصراوي": "أنا كويس وبخير الحمد لله"، كاشفًا عن أنه سيعود قريبًا للشاشة لبرنامجه "التاسعة" على قناة مصر الأولى.

- في نوفمبر الماضي، كشف مصدر مقرب من الإبراشي، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، بعد ما تردد من شائعات حول وفاته أو وضعه على جهاز تنفس صناعي في المستشفى.

وأكد المصدر لمصراوي، أن الإبراشي متواجد حاليًا في منزله وحالته الصحية جيدة كما هي، ويقضي فترة نقاهة بعدما عانى من توابع إصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

- اليوم 9 يناير 2022، توفي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا.

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