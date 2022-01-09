الإعلامية إيمان الحصري تنعى وائل الإبراشي: "قالي أنه بقى كويس"

08:53 م الأحد 09 يناير 2022
الإعلامية إيمان الحصري تنعى وائل الإبراشي: "قالي أنه بقى كويس"

الإعلامية إيمان الحصري

كتب– أسامة علي:

نعت الإعلامية إيمان الحصري، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الحصري، عبر صفحتها الضخية على فيسبوك: "كنت لسة بكلمه من أيام وقالي أنه بقي كويس جدًا وخرج للبيت، وأنه اتبسط أوي واعتبرها بشرة خير لما شافني على الشاشة تاني، وأنه هو كمان راجع قريب إن شاء الله !!".

تابعت الإعلامية إيمان الحصري: "صدمة كبيرة.. سبحان الله.. الله يرحمك يا رب".

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