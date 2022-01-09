الوطنية للإعلام تنعى وائل الإبراشي: صاحب قلم صحفي حر

كتب- مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي الراحل وائل الابراشي الذي يعد أحد وأبرز الإعلاميين ممن قدموا إعلاما مهنيا صادقا وساهم من خلال برامجه المتميزة فى تقديم معالجات لكثير من مشكلات وهموم المواطن ، حيث قدم لشاشة التليفزيون برنامج التاسعة.

كما كان الإعلامي الكبير يمتلك قلما صحفيا حرا و بكتاباته الصحفية المتميزة التى عبرت عن مواقفه الوطنية تجاه مختلف قضايا الوطن.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.