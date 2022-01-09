عمرو أديب مُعلقًا على وفاة الإبراشي: "عندي حالة ذهول كاملة"



(مصراوي):

علق الإعلامي عمرو أديب على وفاة زميله الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع مع تبعات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغرد أديب عبر تويتر قائلًا: "هزني خبر وفاة وائل الابراشي.. دائمًا كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم أتوقع أبدًا أن ينتهي فجأة كدة.. كان أستاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمة".

وأضاف: "محدش كبير على الموت لكن وائل فعلًا أصابني بحالة ذهول كامل.. الله يرحمه ويصبر أهله وأصحابه يا رب".

هزنى خبر وفاه وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يا رب — Amr Adib (@Amradib) January 9, 2022

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