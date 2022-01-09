بعد وفاته بتبعات كورونا.. معلومات عن الإعلامي وائل الإبراشي



كتب- مينا غالي:

توفى مساء اليوم الأحد، الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض جراء إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الإبراشي:

1- ولد في 26 أكتوبر عام 1963 بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية.

2- عمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف وترأس تحرير صوت الأمة، حتى استقال منها.

3- قدم العديد من البرامج المؤثرة، منها "الحقيقة" على شاشة قناة دريم 2.

4- ثم قدم العاشرة مساء على نفس القناة خلفًا للإعلامية منى الشاذلي.

5- قدم برنامج كل يوم على قناة on E خلفا للإعلامي عمرو أديب.

6- وأخيرًا كان يقدم برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

7- اتُّهم في عهد الرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

8- سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجيناً مصريًا.

9- توفى عن عمر ناهز 58 عامًا.

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