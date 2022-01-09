"قومي المرأة" ينعى تهاني الجبالي: سيدة عظيمة ومناضلة شريفة

07:02 م الأحد 09 يناير 2022
"قومي المرأة" ينعى تهاني الجبالي: سيدة عظيمة ومناضلة شريفة

قومي المرأة ينعى تهاني الجبالي

كتبت: نور العمروسي

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا وعضوة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا، والتي وافتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وعبرت مرسي عن بالغ حزنها لوفاة القاضية الجليلة قائلة: "فقدت مصر اليوم رمزًا عظيمًا من رموز القضاء المصري وأول قاضية مصرية وصاحبة أعلى منصب قضائي وصلت إليه المرأة المصرية هي السيدة العظيمة المناضلة القاضية تهاني الجبالي التي رحلت عن عالمنا تاركة تاريخ حافل ومشرف من النضال دفاعًا عن الوطن وعن قضايا المرأة العربية والمصرية ولن ينسى التاريخ مواقفها ونضالها ضد الإرهاب".

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي تهاني الجبالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • افتتاح أمم أفريقيا.. الكاميرون 2-1 بوركينا فاسو.. هدف ملغي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا