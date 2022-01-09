الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال

"حماة وطن" جنوب سيناء ينظم يومًا رياضيًا (صور)

كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس الآن على عدد من محافظات الجمهورية يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق من شمال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، اليوم الأحد، أن السحب تتكون يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها مع تقدم الوقت على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تكون رعدية أحيانًا.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الآن على محافظة مطروح، وتصل سرعة الرياح الآن 30 عقدة، موضحة أن مستوى الرؤية الآن 500 متر.

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