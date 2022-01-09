"حماة وطن" جنوب سيناء ينظم يومًا رياضيًا (صور)

(مصراوي):

نظمت أمانة حزب "حماة وطن" بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة سيد سلامة، يومًا رياضيًا، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، والذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 يناير حتى 13 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، حيث أشرف على النشاط الرياضي والحفل الذي أقيم لتكريم الفائزين كل من أمين مركز طور سيناء، وعلاء شعبان، أمين الشباب، حيث تم توزيع هدايا على الفائزين المشاركين بفعاليات اليوم.

ويُقام المنتدى في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسى، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

ونُظّم المنتدى في ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.