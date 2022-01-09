"حماة وطن" جنوب سيناء ينظم يومًا رياضيًا (صور)

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انفجار سيارة نقل على الدائري الأوسطي، الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة بعد تكليف الرئيس، التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار في 24 ساعة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- انفجار سيارة نقل على الدائري الأوسطي (صور)

شهد الطريق الدائري الأوسطي اتجاه منطقة 15 مايو، أسفل نفق طريق الأوتوستراد؛ كثافات مرورية عالية إثر انفجار سيارة تريلا محملة بمواد بناء، عقب انقلابها.

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- إيجار تمليكي.. الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة بعد تكليف الرئيس

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حاليًا في مرحلة وضع إطار وملامح للبرنامج الخاص بطرح شقق الإيجار، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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- تحذير وتوجيه.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 24 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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- وزارة النقل: تشغيل تجريبي قريبا للقطار الكهربائي الخفيف

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).

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- الإسكان الاجتماعي.. هل يتضمن أضخم طرح للشقق وحدات لمحدودي الدخل؟

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إنه لا يوجد أي طرح في الوقت الحالي لشقق محدودي الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعي.

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- الطقس الآن.. رياح جافة مثيرة للرمال تضرب 5 مناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الآن حالة من نشاط الرياح والرمال المثارة على عدة مناطق من محافظات الجمهورية.

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- وفاة المستشارة تهاني الجبالي متأثرة بفيروس كورونا

توفيت صباح اليوم الأحد، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بمستشفى العجوزة، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا.

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