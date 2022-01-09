صحة الشيوخ: إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية

05:38 م الأحد 09 يناير 2022
صحة الشيوخ: إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعًا اليوم الأحد لاستكمال نقاشها حول دراسة المشكلة السكانية، وكان موضوع جلسة اليوم، دور وزارة التنمية المحلية والمحافظين في علاج المشكلة السكانية، كذلك شهدت الجلسة تقييم لأداء المحافظين.

وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان الدكتور محمد جزر، أن اللجنة تعكف على إعداد دراسة وافية عن أهم أسباب المشكلة السكانية، وأسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة خلال العقود الماضية، والحلول المقترحة على كافة المحاور، سواء التنمية المستدامة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوزيع الديموجرافي للسكان.

ومن المنتظر أن يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يوم الأحد القادم الـ16 من الشهر الجاري اجتماع اللجنة، المنعقد في ذلك اليوم لإبداء خطة الوزارة في هذا الصدد.

ومن المتوقع أن يشارك عدد من الوزارات المعنية في هذه الدراسة خلال الأسابيع المقبلة كوزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ سبق أن استمعت لرأي الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومفتي الديار الدكتور شوقي علام، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

مجلس الشيوخ المشكلة السكانية وزارة التنمية المحلية

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