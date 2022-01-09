بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور كورونا: "الحذر لا يمنع القدر"
05:17 م الأحد 09 يناير 2022
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كتب– أسامة علي:
أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بمتحور فيروس كورونا الجديد.
وقالت وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "سنين بهرب وأجري واستخبي من الفيروس الملعون ولكن الحذر لايمنع القدر.. أصبت بأويمكرون والحمد لله علي كل حال يارب عنا".
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