بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور كورونا: "الحذر لا يمنع القدر"

05:17 م الأحد 09 يناير 2022
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كتب– أسامة علي:

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، إصابتها بمتحور فيروس كورونا الجديد.

وقالت وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "سنين بهرب وأجري واستخبي من الفيروس الملعون ولكن الحذر لايمنع القدر.. أصبت بأويمكرون والحمد لله علي كل حال يارب عنا".

بسمة وهبة متحور كورونا أوميكرون فيروس كورونا

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