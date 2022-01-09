قبل ساعات من انطلاقه.. تنسيقية الشباب تستعد للمشاركة في منتدى شباب العالم

04:56 م الأحد 09 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، استعدادها لمشاركتها غدا الإثنين 10 يناير في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في هذه النسخة بجناح خاص بها بالمنتدى فضلا عن مشاركة أعضائها في العديد من ورش عمل المنتدى.

ومن المقرر، أن تشارك التنسيقية، بقوة في هذه النسخة من المنتدى، وبعدد كبير من المشاركين ممثلين عن التنسيقية وممثلين عن 25 حزبا من الأحزاب المصرية.

تنسيقية شباب الأحزاب منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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