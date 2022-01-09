العناني يقرر استمرار عمل لجان الإشراف على انتخابات شركات السياحة

04:26 م الأحد 09 يناير 2022
العناني يقرر استمرار عمل لجان الإشراف على انتخابات شركات السياحة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 9 لسنة 2022.

ونصّ القرار على: تستمر اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر في عملها لمدة شهرين، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة، أيهما أقرب.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

خالد العناني انتخابات شركات السياحة وزير السياحة وكالات السفر

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