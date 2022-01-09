العناني يقرر استمرار عمل لجان الإشراف على انتخابات شركات السياحة
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 9 لسنة 2022.
ونصّ القرار على: تستمر اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر في عملها لمدة شهرين، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة، أيهما أقرب.
وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:
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