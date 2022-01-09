تحذير وتوجيه.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 24 ساعة
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
الإثنين 10 يناير:
- تتعرض مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم.
- تتعرض جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم/ يوم.
الثلاثاء 11 يناير:
- تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم/ يوم.
تنويه:
وجه المركز، بضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي قد تؤدي إلى سيول.
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