تحذير وتوجيه.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار خلال 24 ساعة

04:15 م الأحد 09 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

الإثنين 10 يناير:

- تتعرض مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الصعيد لسقوط أمطار متوسطة تتراوح من 5 – 55 مم/يوم.

- تتعرض جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 – 3 مم/ يوم.

الثلاثاء 11 يناير:

- تتعرض مناطق من جنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم/ يوم.

تنويه:

وجه المركز، بضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط أمطار متوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء، والتي قد تؤدي إلى سيول.

سقوط الأمطار مركز التنبؤ بفيضان النيل وزارة الري الطقس

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