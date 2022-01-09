وزارة النقل تنشر أحدث صور لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الطقس.. رياح باردة وأمطار وسيول بعد قليل على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏.

ويمتد المشروع، من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وتفقد الوزير، عدد من قطاعات المشروع بدأها بقطاع التجمع الخامس حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار، ووجه الوزير بضرورة ان يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع.

كما اطلع الوزير، على معدلات تنفيذ المشروع، وبلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 31.5% (الأعمال المدنية 36% " تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - الأعمال الكهروميكانيكية 25.6% ).

ويجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2% وللمحطات بنسبة 16.5 % كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8% ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%.

جدير بالذكر، أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.