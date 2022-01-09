رئيس الإنجيلية ينعى تهاني الجبالي: نموذج مصري للقيادة النسائية الحكيمة

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وقال رئيس الإنجيلية: "نشعر بحزن بالغ لوفاة شخصية وطنية أمينة، فقدنا اليوم نموذجًا مصريًّا للقيادة النسائية الحكيمة، خدمت الوطن بصدق وتفانٍ، لها دور عظيم في مواجهة تحديات استقرار الدولة المصرية".

وتقدم زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيها، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته.