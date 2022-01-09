وزارة النقل: تشغيل تجريبي قريبا للقطار الكهربائي الخفيف

كتب- أسامة علي:



تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية الجديدة)‏، والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب).



وبحسب بيان السبت، تجول الوزير بعدد من قطاعات المشروع؛ بدأها بقطاع التجمع الخامس، حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار، موجهًا بضرورة أن تتم إعادة الشيء إلى أصله بكل الطرق الموجودة بقطاعات تنفيذ المشروع، واطلع على معدلات تنفيذ المشروع؛ حيث بلغت نسبة تنفيذه الإجمالية 31.5% (الأعمال المدنية 36%) تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، والأعمال الكهروميكانيكية 25.6%، حيث يجري حاليًّا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2%، وللمحطات بنسبة 16.5%، ويجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 22.8%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعًا، وتجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%.



واطلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة؛ حيث تم وصول القطارَين الأول والثاني من عدد 40 قطارًا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) ومن المخطط وصول القطار الثالث خلال شهر يناير الجاري، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏



وتفقد وزير النقل ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل المقامة على مساحة 85 فدانًا، والتي تضم 13 مبنى، وورشتي تصنيع الكمرات لإنتاج الكمرات سابقة الصب والخاصتَين بـ"أوراسكوم" و"المقاولون العرب".



وهنأ الوزير جميع العاملين بالمشروع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة الأقباط، مشدداً على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد؛ حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة- ‏العاصمة الإدارية)، وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏



جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطَّي المونوريل 600 ألف راكب يوميًّا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏



وتابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتَين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT ، تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القادمة.



وتفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة وحتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة بطول 18.5كم بعدد 4 محطات.



وأكد الوزير أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان؛ باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفاً إلى أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كل محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ، تسهيلًا على ‏المواطنين، وسيتم استغلال المحطات تجاريًّا لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.