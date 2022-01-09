وزير الإسكان يعتمد تخطيط 75 فدانا لإقامة مشروع عمراني بالساحل الشمالي

01:14 م الأحد 09 يناير 2022
وزير الإسكان يعتمد تخطيط 75 فدانا لإقامة مشروع عمراني بالساحل الشمالي

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1012 لسنة 2021.

وينص القرار: اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 75.15 فدان الكائنة قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي:

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