وزير الإسكان يعتمد تخطيط 75 فدانا لإقامة مشروع عمراني بالساحل الشمالي

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1012 لسنة 2021.

وينص القرار: اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 75.15 فدان الكائنة قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي الكم 56 بقطاع الحمام والعلمين بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة عمران مصر للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وجاءت باقي تفاصيل القرار على النحو التالي: