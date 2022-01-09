الطقس.. رياح باردة وأمطار وسيول بعد قليل على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في تنويه لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك رمال مثارة نتيجة نشاط رياح جنوبية غربية جافة وباردة تؤثر علي شمال الصعيد والقاهرة والدلتا والصحراء الغربية، لتنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

ومن المتوقع، سقوط أمطار متوسطة مساء اليوم، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة مهيأة إلى تكون السيول على مناطق من مرتفعات جنوب سيناء، لافتة إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح الآن على القاهرة والسواحل الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد خلال فترات النهار، رياح جنوبية غربية جافة، تنشط على شمال البلاد من الساحل الغربي حتى القاهرة وشمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الصحراوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود أجواء باردة على كافة أنحاء الجمهورية ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتابعت: بأنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل الشمالية إلى 25 عقدة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 20 عقدة وخاصة في وقت الظهيرة وما بعدها.

ونوهت الأرصاد، بأن الرياح تنشط على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

ومن المتوقع أن يمتد غطاء سحابي على مصر الوسطى حتى أقصى جنوب البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد شدتها على سيناء تصل إلى حد السيول هناك.