رئيس مجلس الشيوخ ينعي المستشارة تهاني الجبالي

كتب- نشأت علي:

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً والتي وافتها المنية اليوم، مؤكدا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى

وأشار إلى أن المستشارة تهاني الجبالي أثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية وبما أهلها لأن تكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

توفيت صباح اليوم الأحد، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بمستشفى العجوزة، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا.