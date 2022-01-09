علي محمد علي يكشف لمصراوي أسماء معلقي مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

كتب- مينا غالي:

كشف المعلق الرياضي علي محمد علي، كبير المعلقين بقنوات بي إن سبورتس، عن معلقي مباريات المنتخب الوطني المصري في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بالكاميرون مساء اليوم.

وقال علي محمد علي في تصريحات لمصراوي، إن مباراة منتخبنا مع نيجيريا المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل سيعلق عليها المعلق أحمد الطيب، فيما سيتولى علي محمد علي مهام التعليق على مباراة مصر وغينيا بيساو المقرر لها ١٥ يناير في التاسعة مساء.

ولفت كبير معلقي بي إن سبورتس، إلى أن مباراة مصر والسودان سيعلق عليها معلق محايد، نظراً لكون المنتخبان عربيين، مشيراً إلى أنه سيكون واحداً من الثلاثة حفيظ الدراجي أو عصام الشوالي أو رؤوف خليف، لكنه لم يتم تحديده بعد.

من جانبه، أكد المعلق أحمد الطيب في تصريحات لمصراوي، أنه سيقوم بالتعليق على مباراة مصر ونيجيريا في افتتاح مشوار منتخبنا الوطني ببطولة أمم أفريقيا.

وأوضح الطيب أنه لم يترك قنوات الكأس، لكنه يعمل مع بي إن سبورتس بشرط ألا يكون هناك تعارض مع قنوات الكأس لأن تعاقده الأساسي معهم.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بلقاء المنتخب النيجيري في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل.