وفاة المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بفيروس كورونا

توفيت صباح اليوم الأحد، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بمستشفى العجوزة، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا.

وصدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية في 22 يناير 2003 حتى عام 2007.

المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا.