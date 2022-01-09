كورونا في 24 ساعة| "PCR" للمشاركين في منتدى الشباب كل 48 ساعة.. وتصريح صادم بشأن اللقاح

07:00 ص الأحد 09 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| "PCR" للمشاركين في منتدى الشباب كل 48 ساعة.. وتصريح صادم بشأن اللقاح

علاجات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 326265 حتى اليوم.

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