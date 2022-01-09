كورونا في 24 ساعة| "PCR" للمشاركين في منتدى الشباب كل 48 ساعة.. وتصريح صادم بشأن اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 326265 حتى اليوم.

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