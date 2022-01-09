​​في حالتين فقط.. احتفظ بـ"كعب" فاتورة الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يبحث المواطنين عن إجابة لكثير التساؤلات والاستفسارات بشكل سليم ومنطقي متعلق بصحة الاعتراض على استلام فاتورة الكهرباء عند وجود خطأ ممثل في قراءة خاطئة أو حساب أيضًا غير صحيح؛ خصوصًا عندما يكتشفون أن القراءة التي توجد بالفاتورة أكبر من القراءة الموجودة بالعداد، وتكون قيمة الفاتورة خاطئة؛ لذلك يجب على أي مواطن الاحتفاظ بـ"كعب فاتورة" استهلاكه الشهري والتوجه به للتقدم بشكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

ويستعرض "مصراوي" في الخطوات التالية طريقة التقدم بشكوى وبنود الفاتورة..

- كعب الفاتورة يعتبر إخطار سداد بالقيمة المستحقة.

- في حال شعور المواطن بأن الفاتورة لا تعبر عن استهلاكه الفعلي فعليه مبدئيًّا الحصول على كعب الفاتورة، وهو يعتبر إخطار سداد بقيمة الفاتورة المستحقة ثم يقوم باتباع الخطوات التالية:

الخطوات المطلوبة في حال عدم مطابقة القراءة بالكعب مع الموجود بالعداد:

- مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة والتأكد من مطابقتها بالقراءة التي توجد بالعداد، أو يوجد زيادة طفيفة بالقراءة الموجودة بالعداد.

- في حالة أن القراءة التي توجد بالفاتورة في خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التي توجد بالعداد، تكون الفاتورة خاطئة، وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.

مكونات فاتورة الكهرباء

تنقسم فاتورة الكهرباء إلى جزأين:

- الأول أصل الفاتورة المستحقة.

- الثاني كعب الفاتورة، وهو الجزء المصغر من الفاتورة، ويكون في الجانب الأيمن.

8 بنود يتضمنها كعب فاتورة الكهرباء

- تاريخ إصدار الفاتورة "الشهر والسنة التي تم صدور الفاتورة به".

- أشهر المحاسبة "عدد أشهر وحساب كمية الاستهلاك الموجودة بالفاتورة".

- مرجع الحساب "الكود الخاص لكل مشترك لدى شركة الكهرباء".

- القراءة الحالية "قراءة العداد للشهر المصدر به الفاتورة".

- القراءة السابقة "آخر قراءة محاسب عليها.. الفاتورة السابقة".

- الاستهلاك "ناتج طرح القراءة السابقة من القراءة الحالية".

- رسوم النظافة التي تحددها المحافظات وتحصلها شركة الكهرباء لصالحها.

- رصيد الأقساط "أقساط مستحقة على المشترك للشركة "فاتورة أو تسوية سابقة تم تقسيطها على عدد من الشهور".