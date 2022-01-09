"يخلي الصبية كركوبة".. معلومات عن طوبة شهر البرد

كتب- يوسف عفيفي:

يبدأ اليوم الأحد 9 يناير 2022، شهر طوبة، خامس الشهور في التقويم القبطي المصري والتي استخدمها العاملون في القطاع الزراعي لحساباتهم الزراعية.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن هذا الشهر على النحو التالي:

1- شهر طوبة هو الخامس في ترتيب شهور التقويم القبطي المصري المستخدم من قبل القطاع الزراعي لحساب مواسم الزراعة والحصاد.

2- يبدأ الشهر اعتبارا من 9 يناير وينتهي يوم 7 فبراير من كل عام.

3- يعد طوبة من أشهر النماء في مصر القديمة، ومن أبرد شهور العام.

- يشهد انخفاضا تاما في درجات الحرارة وسقوط الأمطار.4

- يستعين به المزارعين في ري المحاصيل الزراعية ويتوقعون مدى نمو الحصاد من عدمه.5

- يتسم بزيادة كميات الأمطار وارتفاع معدلات الرطوبة وزيادة سرعات الرياح.6

7- ترجع تسميته بهذا الاسم إلى الإله (أمسو أو طوبيا)، وتعني الأسمى أو الأعلى أو إله المطر، وهو ذات الاسم الذي سميت باسمه "مدينة طيبة" بالأقصر.

8- كلمة "طوبة" منشقة من كلمة "طوبى" أي الغسل والتنقية باللغة الهيروغليفية وهو شهر برد ومطر.

9- من خصائص طوبة، نمو الطبيعية من كثرة المطر وتخصيب الأرض.

10- يعرف بأنه أول شهر في موسم النمو (البروييت) في مصر القديمة.

11- يشتهر طوبة بالأمثال الشعبية مثل (طوبة يخلي الصبية كركوبة).. (وما شوفتش زي ما في مصر من مية طوبة).

12- يشتهر بحساء العدس، والفول السوداني، والبرتقال واليوسفي، والبطاطا المشوية، والسحلب للهروب من قسوة البرد.

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