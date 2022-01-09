رئيس الطرق والكباري: هذه المناطق تشهد مزيدًا من الإزالات على الدائري قريبًا

كتب- محمد عمارة:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هية الطرق والكباري، أكثر المناطق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، التي ستشهد مزيدًا من الإزالت ضمن المرحلة الأخيرة من تطوير الطريق الدائري.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل قال في تصريحات تلفزيونية إن هناك أكثر 600 منزل وعمارة سيتم إزالتها من جانبي الدائري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس هيئة الطرق والكباري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أكثر المناطق التي ستشهد مزيدًا من الإزالات ستكون تلك الواقعة على الطريق الدائري من منطقة الخصوص إلى المرج.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الأخرى التي ستهد مزيدًا من الإزالت ستكون منطقة المنيب في الطريق من محور المريوطية حتي نزلة البحر الأعظم على الدائري.

وأضاف رئيس الهيئة أن الإزالت الجديدة ستكون لخلق طريق خدمة بطول الدائري وبعرض 10 أمتار ونصف المتر، على جانبي الطريق الدائري، لخدمة المناطق المطلة على الدائري وإنشاء مواقف ميكروباصات أسفل الطريق.